А для вас 7 ноября по-прежнему праздник?
В центре Новосибирска пройдут мероприятия в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.Фото: Андрей КОПАЛОВ
101 год назад произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. В программе «Говорит Новосибирск» мы спрашиваем, как вы будете отмечать 7 ноября?
А для вас 7 ноября по-прежнему праздник?
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Сегодня пошел второй век Великому Октябрю. 101 год со дня революции. Раньше 7 ноября отмечали всенародно, с размахом. А теперь это скорее дата для размышлений.
7 ноября Новосибирский обком КПРФ проведет в Новосибирске торжественные мероприятия в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Геннадий Зюганов: 7 ноября помитингуем и обязательно выпьем - за родную Советскую власть!