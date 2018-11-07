7 Нояб. 05:05 2018-11-07T09:08:52+03:00

В центре Новосибирска пройдут мероприятия в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Фото: Андрей КОПАЛОВ

А для вас 7 ноября по-прежнему праздник? 00:00 00:00

Сегодня пошел второй век Великому Октябрю. 101 год со дня революции. Раньше 7 ноября отмечали всенародно, с размахом. А теперь это скорее дата для размышлений.

7 ноября Новосибирский обком КПРФ проведет в Новосибирске торжественные мероприятия в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Геннадий Зюганов: 7 ноября помитингуем и обязательно выпьем - за родную Советскую власть!