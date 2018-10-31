«Пользоваться автомобилем в мегаполисе должно быть больно» - Виталий Полищук рассказал, как живут водители за границей

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-31T18:00:44+03:00

«Пользоваться автомобилем должно быть больно» - Виталий Полищук рассказал, как живут автомобилисты за границей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Основатель паблика «АСТ-54» стал путешественником. За плечами у него – три десятка стран. В том числе – Соединенные Штаты Америки.

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Полищук рассказал, как живется автомобилистам за границей. А также прокомментировал условия для водителей в России. В частности, высказал мнение о платных парковках.

- Везде, кроме Украины и Мексики, с этим наведен порядок. Мы застряли непонятно где и очень-очень-очень опоздали с введением платных парковок, - сказал Виталий. - Если будут широкие дороги, бесплатные парковки, то кто будет задумывается об общественном транспорте, о своих двоих, о велосипеде? Все пересядут в машины и дружно встанут, потому что никуда не смогут проехать.

Путешественник считает, что пользоваться автомобилем в мегаполисе должно быть больно.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».