СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-31T18:00:44+03:00

«Штельмах – не Александр Покрышкин» - слушатели Радио «Комсомольская правда» прокомментировали увольнение главы УГИБДД 00:00 00:00

Один из самых известных полицейских области уволен. Слушатели Радио «Комсомольская правда» высказали свое мнение о Сергее Штельмахе.

- Давно про него шли разговоры – что его снимают, переводят, хотят подсидеть… Плохого он точно ничего для города не делал, не видно, - сказал Дмитрий.

-Я думаю, что это - передел. По большому счету, это передел, и посадят более подконтрольных людей, - предположил другой Дмитрий.

- Он - руководитель не лучше и не хуже других. Вполне себе нормально работал. Но человек, если мне не изменяет память, в 32 года стал полковником и начальником облГАИ. Он же - не Александр Покрышкин, я не помню совершенных им подвигов, - иронично отметил Юлий.

Другие мнения – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».