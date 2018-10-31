2018-10-31T18:00:44+03:00
Картина дня - Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Штельмах – не Александр Покрышкин» - слушатели Радио «Комсомольская правда» прокомментировали увольнение главы УГИБДД

Радиослушатели прокомментировали увольнение Сергея Штельмаха.Радиослушатели прокомментировали увольнение Сергея Штельмаха.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Был ли Сергей Викторович хорошим руководителем? Автомобилисты разошлись во мнениях

«Штельмах – не Александр Покрышкин» - слушатели Радио «Комсомольская правда» прокомментировали увольнение главы УГИБДД

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Один из самых известных полицейских области уволен. Слушатели Радио «Комсомольская правда» высказали свое мнение о Сергее Штельмахе.

- Давно про него шли разговоры – что его снимают, переводят, хотят подсидеть… Плохого он точно ничего для города не делал, не видно, - сказал Дмитрий.

-Я думаю, что это - передел. По большому счету, это передел, и посадят более подконтрольных людей, - предположил другой Дмитрий.

- Он - руководитель не лучше и не хуже других. Вполне себе нормально работал. Но человек, если мне не изменяет память, в 32 года стал полковником и начальником облГАИ. Он же - не Александр Покрышкин, я не помню совершенных им подвигов, - иронично отметил Юлий.

Другие мнения – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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Картина дня - Новосибирск

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В студии: Вадим АЛЕКСЕЕВ, Александра БРУНЯ
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