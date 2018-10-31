Переходим на газ: что делать, когда бензин будет стоить 50, 60 или 70 рублей за литр
Но какое газобаллонное оборудование выбрать и как быстро окупятся затраты на его установку и регистрацию? Эти вопросы обсудили в программе «Говорит Новосибирск!»
Переходим на ГАЗ: Что делать, когда бензин будет стоить 50, 60 или 70 рублей за литр
Постоянный рост цен на заправках заставляет автовладельцев всё чаще задумываться о переходе на газ. Особенно тех, кто проводит много времени за рулем.
Какое газобаллонное оборудование выбрать? Как быстро окупятся затраты на установку ГБО и его регистрацию? В каких случаях есть смысл переоборудовать свой автомобиль под газ?
Эти вопросы в программе «Говорит Новосибирск!» мы обсудили с руководителем новосибирской компании «Авто на газ» Геннадием Баяновым.
Подробности – в записи программы.