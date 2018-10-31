2018-10-31T09:59:47+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Переходим на газ: что делать, когда бензин будет стоить 50, 60 или 70 рублей за литр

Геннадий Баянов: каждый километр пути на газе будет на 1,30 руб. дешевле, чем поездка на бензине.Геннадий Баянов: каждый километр пути на газе будет на 1,30 руб. дешевле, чем поездка на бензине.

Но какое газобаллонное оборудование выбрать и как быстро окупятся затраты на его установку и регистрацию? Эти вопросы обсудили в программе «Говорит Новосибирск!»

Переходим на ГАЗ: Что делать, когда бензин будет стоить 50, 60 или 70 рублей за литр

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Постоянный рост цен на заправках заставляет автовладельцев всё чаще задумываться о переходе на газ. Особенно тех, кто проводит много времени за рулем.

Какое газобаллонное оборудование выбрать? Как быстро окупятся затраты на установку ГБО и его регистрацию? В каких случаях есть смысл переоборудовать свой автомобиль под газ?

Эти вопросы в программе «Говорит Новосибирск!» мы обсудили с руководителем новосибирской компании «Авто на газ» Геннадием Баяновым.

Подробности – в записи программы.

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