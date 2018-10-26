После сорока лет необходимо дважды в год обследоваться у офтальмолога

26 Окт. 12:00 2018-10-29T12:55:46+03:00

«Полезное радио. Здоровье»: современные достижения в офтальмологии дают людям зрелого возраста существенно больше шансов восстановить и сохранить зрение 00:00 00:00

Сейчас многие из тех, кому предстоит работать до наступления пенсии дольше, чем хотелось бы, стали всерьез задумываться о состоянии своего здоровья: а хватит ли его вообще, чтобы полноценно работать в уже совсем зрелом возрасте? И вот здесь всем нам на помощь должны прийти достижения современной медицины, и офтальмологии, в частности. Какие офтальмологические заболевания, которые принято считать возрастными, чаще всего встречаются, и насколько эффективно они диагностируются и лечатся, говорили в программе «Полезное радио. Здоровье».

Гостем программы стала Елена Егорова, кандидат медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова.

Опытнейший врач рассказала, что современные достижения в офтальмологии дают людям зрелого возраста существенно больше шансов восстановить и сохранить зрение. При этом, на примере такого грозного заболевания как глаукома, Елена Егорова заострила особое внимание на своевременной диагностике:

– Человек после сорока лет должен понимать, что два раза в год он должен проводить контроль внутриглазного давления. Потому что глаукома «не болит». Раньше был такой приказ Минздрава СССР, согласно которому всем принудительно проводили такое обследование – на предприятиях, в больницах. Сейчас это ответственность самого пациента.

Еще одна тема, которую затронули в программе с участием Елены Егоровой – приближающийся 30-летний юбилей Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова.

Рассказывая об открытии и становлении новосибирского филиала, Елена Егорова отметила, что инновационные идеи основателя клиники позволили поднять уровень офтальмологии в Сибири на недосягаемый ранее уровень:

– Святослав Федоров придумал гениальную идею – конвейер. Сейчас эта идея уже не используется, но на тот момент позволила быстро обучить большое число хирургов. То есть на основных этапах сидели зрелые доктора, с опытом, а молодые и неопытные отрабатывали какую-то манипуляцию на своем этапе, и вот ежедневное повторение давало очень быстрый результат и очень быстрый прогресс. И буквально, наверное, за год этим молодым хирургам удалось достичь высокого уровня. И это было не только у нас, таких филиалов было 10 по стране. Кроме того, были внедрены технологии, которые Новосибирск в ту пору не имел.

Подробнее о новейших достижениях в офтальмологии, о 30-летнем юбилее Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» и становлении сибирской школы офтальмологии, а также восстановлении и сохранении зрения людей в зрелом возрасте – в записи программы.