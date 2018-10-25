«Единый день контроля» в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении

25 Окт. 07:30 2018-10-30T09:41:08+03:00

«Единый день контроля» СГК на радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

В этот день энергетики напрямую принимают звонки от горожан и проводят проверки всех адресов, с которых поступили жалобы на недостаток тепла.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на вопросы слушателей отвечали директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и заместитель главного инженера по режимам «Тепловых сетей» СГК Роман Корниенко.

Все подробности – в записи программы.