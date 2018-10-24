2018-10-24T07:17:40+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Мир Наш»: Новосибирские путешественники завершили 5 этап автомобильной кругосветки

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«Мир Наш»: Новосибирские путешественники завершили 5 этап автомобильной кругосветки

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Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.

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