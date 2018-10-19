2018-10-20T11:36:45+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Сезонная депрессия: как она проявляется, как к ней относиться, как с ней бороться

Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия»Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия»

В программе «Говорит Новосибирск!» вместе с опытнейшим психологом и психотерапевтом Татьяной Скрицкой основательно погружались в тему сезонной депрессии

Сезонная депрессия: как она проявляется, как к ней относиться, как с ней бороться

00:00
00:00

Наш постоянный эксперт Татьяна Скрицкая – кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия». В самом начале программы она отметила, что по медицинской статистике сезонным депрессиям подвержены 5-7% населения:

– Это, можно сказать, естественное явление, потому что депрессиям, в том числе сезонным, подвержено достаточно большое количество людей. Особенно тех, кто живет в холодных широтах, где объективно не хватает солнца.

На вопрос одного из слушателей, может ли рассеянность являться признаком депрессии, Татьяна Скрицкая ответила, что, да, может, так же как и скука, отсутствие радости, ощущение того, что жизнь утратила перспективу:

– Есть знаменитая триада американского психолога Аарона Бека, которая говорит о том, что диагностировать депрессию можно по трем основным признакам. Первое – это негативное отношение к собственному прошлому. Второе – негативная оценка себя в настоящем. И третье – это негативная оценка собственного будущего. То есть «у меня было всё плохо, сейчас ничего не получается, и дальше ничего хорошего тоже не будет».

Все важные подробности о сезонной депрессии – в записи программы.

P.S. Кстати, в конце эфира Татьяна Скрицкая отметила, что нередко психологи рекомендуют своим пациентам справляться с сезонной депрессией с помощью музыки, но на «противоходе» это не работает – если всё плохо и безрадостно, а ты себе включаешь развеселую песню «Sunny» группы Boney M, то это не поможет, музыку нужно выбирать под собственное актуальное настроение.

Скачать передачу [mp3, 46.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Цвет настроения черный: сибирячки станцевали ради 100 тысяч рублей
Пропала в чужом поселке: волонтеры ищут пенсионерку в вишневом берете
В Новосибирске умер известный хранитель старых пластинок
«Ваши «артобстрелы» не приводят ни к чему»: Локоть раскритиковал борьбу с незаконной торговлей по расписанию
Новосибирская полиция массово отказывает в возбуждении уголовных дел
Кубическая сила: спортсменка снялась в откровенной фотоссесии
«Готовятся подорожником лечить»: в новосибирской поликлинике разбили оранжерею
Продал землю слишком дешево: чиновника новосибирской мэрии задержали сотрудники УФСБ
Убийц школьника с пляжа «Бумеранг» ищут по новым фотороботам
Скользко не будет: на дороги Новосибирска высыпали 1300 тонн песка и соли
Николай Валуев приглашает Новосибирцев на турнир Россия – Сербия
«Было невозможно дышать»: ради фото парень провел 6 часов с тыквой на голове