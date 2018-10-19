19 Окт. 05:05 2018-10-19T12:39:30+03:00

Новосибирская группа «Красный берег» готовится отметить 20-летний юбилей 00:00 00:00

Кавер-группа «Красный берег» — это высокопрофессиональный коллектив, созданный в 1999 году на базе Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Группа «Красный берег» ведёт активную концертную деятельность, как на площадках Новосибирска, так и в других городах Сибирского региона.

В репертуаре группы эксклюзивные кавер-версии хитов современных исполнителей («Capital Cities», «Daft Punk», «Fly Project», «Bon Jovi», «Градусы», И. Дорн, Г. Лепс и другие), ярких представителей эстрады 80-90-х годов, представителей российской рок-культуры, популярнейших исполнителей советской эпохи и многое другое.

Все подробности — в записи программы.