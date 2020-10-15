Екатерина Кузнецова, автор книги «Дети, домой», развеяла мифы усыновления и поделилась счастливым опытом
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с писательницей и мамой двоих детей
Екатерина Кузнецова, автор книги «Дети, домой», развеяла мифы усыновления и поделилась счастливым опытом
В детстве Екатерине Кузнецовой поставили диагноз, который исключал возможность родить. Сегодня она - дважды мама. Как преодолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие «подводные камни» встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться.