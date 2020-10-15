2020-10-15T14:03:04+03:00
Говорит Новосибирск
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Денис ТАБАКОВ

Екатерина Кузнецова, автор книги «Дети, домой», развеяла мифы усыновления и поделилась счастливым опытом

Екатерина Кузнецова, автор книги «Дети, домой! Очень честная история усыновления», генетик и популярный блогер.Екатерина Кузнецова, автор книги «Дети, домой! Очень честная история усыновления», генетик и популярный блогер.Фото: Денис ТАБАКОВ

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с писательницей и мамой двоих детей

Екатерина Кузнецова, автор книги «Дети, домой», развеяла мифы усыновления и поделилась счастливым опытом

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В детстве Екатерине Кузнецовой поставили диагноз, который исключал возможность родить. Сегодня она - дважды мама. Как преодолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие «подводные камни» встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться.

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