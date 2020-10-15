15 Окт. 2020 2020-10-15T14:03:04+03:00

Екатерина Кузнецова, автор книги «Дети, домой», развеяла мифы усыновления и поделилась счастливым опытом 00:00 00:00

В детстве Екатерине Кузнецовой поставили диагноз, который исключал возможность родить. Сегодня она - дважды мама. Как преодолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие «подводные камни» встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться.