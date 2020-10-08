2020-10-08T11:43:11+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирске 150 предпринимателей региона расширяют свои компетенции благодаря проекту «Школа торговли»

Организаторы образовательной программы «Школа торговли: развитие e-commerce»: центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Фото: журнал Leaders TodayОрганизаторы образовательной программы «Школа торговли: развитие e-commerce»: центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Фото: журнал Leaders Today

В ходе образовательной программы будут реализованы круглые столы, лекции, воркшопы, панельные дискуссии и открытые диалоги с экспертами

В Новосибирске 150 предпринимателей региона расширяют свои компетенции благодаря проекту «Школа торговли»

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