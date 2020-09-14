2020-09-16T15:28:57+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Мы говорим с людьми вживую» - партия «Единая Россия» прокомментировала итоги выборов в Новосибирской области

Андрей Панферов и Юлия Швец ответили на вопросы в прямом эфире радиостанции.Андрей Панферов и Юлия Швец ответили на вопросы в прямом эфире радиостанции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, как прошли дни голосования, мнения высказали первый заместитель секретаря новосибирского областного отделения «Единой России» Андрей Панферов и руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец

«Мы говорим с людьми вживую» - партия «Единая Россия» прокомментировала итоги выборов в Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Представители руководства новосибирского отделения партии «Единая Россия» прокомментировали итоги выборов в регионе. В эфире радиостанции «Комсомольская правда»-Новосибирск» на вопросы ведущего и слушателей ответили первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов и руководитель регионального исполкома, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юлия Швец.

Подробности – в записи программы.

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