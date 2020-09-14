«Мы говорим с людьми вживую» - партия «Единая Россия» прокомментировала итоги выборов в Новосибирской области
О том, как прошли дни голосования, мнения высказали первый заместитель секретаря новосибирского областного отделения «Единой России» Андрей Панферов и руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец
«Мы говорим с людьми вживую» - партия «Единая Россия» прокомментировала итоги выборов в Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Представители руководства новосибирского отделения партии «Единая Россия» прокомментировали итоги выборов в регионе. В эфире радиостанции «Комсомольская правда»-Новосибирск» на вопросы ведущего и слушателей ответили первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов и руководитель регионального исполкома, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юлия Швец.
Подробности – в записи программы.