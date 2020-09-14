2020-09-16T15:05:27+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«А что, раньше было бездумное голосование?» - Александр Карелин скептически отнесся к «методу Навального» на выборах

Александр Карелин прокомментировал выборы и ответил на вопросы слушателей в прямом радиоэфире.Александр Карелин прокомментировал выборы и ответил на вопросы слушателей в прямом радиоэфире.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Депутат Государственной Думы прокомментировал выборы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

00:00
00:00

Прошедшие в Новосибирской области выборы прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Карелин. Помимо прочего, он ответил на вопрос о так называемом «умном голосовании», пользоваться которым призывает оппозиционер Алексей Навальный.

- А что, до этого предложения у нас было бездумное голосование? У нас всегда очень избирательно, взыскательно и, я бы сказал, придирчиво избиратели относятся к предложенным программам, к диалогу с кандидатами, с соискателями. Здесь все решила репутация и готовность к открытому диалогу, - сказал Карелин в эфире радиостанции.

Подробнее – в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 36.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Отключение горячей воды в Новосибирске: когда в 81 дом вернется кипяток
Под Новосибирском штукатур надругался над тремя мальчиками
Мама Давида Манукяна прокомментировала слухи о его расставании с Ольгой Бузовой
За информацию о подозреваемом в громком убийстве двух сестер из Новосибирской области дадут полмиллиона рублей
«Ехали на отдых в Крым»: многодетный отец, сбивший лося под Новосибирском, попал в реанимацию
«Как ты могла с ним оставить детей?»: маме девочек, изнасилованных и убитых отчимом, пишут со всей страны
В Новосибирске проктолог получила 240 тысяч рублей за придуманных пациентов
«Открыла крышку, а она дохлая плавает»: сибирячке выпила кофе с жирной мухой
Прокуратура проверит новосибирские соцслужбы после того, как пьяная мать бросила годовалую дочку на балконе
«Всю крышу измял!»: новосибирцы поймали полуголого мужчину, который прыгал по их машинам
ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%
Какие школы и детсады в Новосибирске отправили на карантин: мэр Анатолий Локоть сделал заявление
В Новосибирске поймали убийцу женщины, которую нашли в лесу со спущенными колготками