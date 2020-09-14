«А что, раньше было бездумное голосование?» - Александр Карелин скептически отнесся к «методу Навального» на выборах

14 Сент. 2020 2020-09-16T15:05:27+03:00

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Прошедшие в Новосибирской области выборы прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Карелин. Помимо прочего, он ответил на вопрос о так называемом «умном голосовании», пользоваться которым призывает оппозиционер Алексей Навальный.

- А что, до этого предложения у нас было бездумное голосование? У нас всегда очень избирательно, взыскательно и, я бы сказал, придирчиво избиратели относятся к предложенным программам, к диалогу с кандидатами, с соискателями. Здесь все решила репутация и готовность к открытому диалогу, - сказал Карелин в эфире радиостанции.

Подробнее – в записи программы.