2020-09-11T10:48:39+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Главная идея партии «Родина» - ответственность власти. Корень всех зол в том, что у нас законодательная власть срослась с исполнительной»

Вячеслав Илюхин, лидер регионального отделения партии «Родина», кандидат в депутаты законодательного собрания Новосибирской области.Вячеслав Илюхин, лидер регионального отделения партии «Родина», кандидат в депутаты законодательного собрания Новосибирской области.Фото: Денис ТАБАКОВ

О Выборах2020 мы поговорили с Вячеславом Илюхиным, лидером отделения партии «Родина» в Новосибирской области

«Главная идея партии «Родина» - ответственность власти. Корень всех зол в том, что у нас законодательная власть срослась с исполнительной»

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