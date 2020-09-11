«Главная идея партии «Родина» - ответственность власти. Корень всех зол в том, что у нас законодательная власть срослась с исполнительной»
Вячеслав Илюхин, лидер регионального отделения партии «Родина», кандидат в депутаты законодательного собрания Новосибирской области.Фото: Денис ТАБАКОВ
О Выборах2020 мы поговорили с Вячеславом Илюхиным, лидером отделения партии «Родина» в Новосибирской области
«Главная идея партии «Родина» - ответственность власти. Корень всех зол в том, что у нас законодательная власть срослась с исполнительной»
00:00
00:00