«Нужно выйти в плей-офф» главный тренер и баскетболисты «Новосибирска» рассказали о задачах на сезон
На Радио «Комсомольская правда» (слева на право) Владимир Певнев, Денис Табаков, Игорь Каныгин, Сергей Токарев.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с тренером команды Владимиром Певневым, Игорем Каныгиным и Сергеем Токаревым, игроками «Новосибирска»
«Нужно выйти в плей-офф» тренер и баскетболисты «Новосибирска» рассказали о задачах на сезон
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«Нужно выйти в плей-офф» главный тренер и баскетболисты «Новосибирска» рассказали о задачах на сезон.