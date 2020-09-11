2020-09-11T12:47:55+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Нужно выйти в плей-офф» главный тренер и баскетболисты «Новосибирска» рассказали о задачах на сезон

На Радио «Комсомольская правда» (слева на право) Владимир Певнев, Денис Табаков, Игорь Каныгин, Сергей Токарев.На Радио «Комсомольская правда» (слева на право) Владимир Певнев, Денис Табаков, Игорь Каныгин, Сергей Токарев.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с тренером команды Владимиром Певневым, Игорем Каныгиным и Сергеем Токаревым, игроками «Новосибирска»

«Нужно выйти в плей-офф» тренер и баскетболисты «Новосибирска» рассказали о задачах на сезон

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«Нужно выйти в плей-офф» главный тренер и баскетболисты «Новосибирска» рассказали о задачах на сезон.

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