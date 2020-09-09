«Новосибирские женщины консервативны. При увеличении груди они выбирают размер от 2 до 3,5»
Об интимной пластике и маммопластике мы поговорили с Лейлой Кодзоевой, пластическим хирургом центра эстетической медицины UMG
«Новосибирские женщины консервативны. При увеличении груди они выбирают размер от 2 до 3,5»
При упоминании интимной пластики зачастую повисает неловкая пауза.
Проблемы «нижнего этажа», особенно если они не угрожают жизни, принято замалчивать — неловко как-то рассказать.Однако спрос на интимную пластику в последние годы растет.
На Радио "Комсомольская правда" мы развеяли ваши сомнения, так и мифы, окутывающие эту деликатную, но весьма животрепещущую тему.