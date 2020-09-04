4 Сент. 2020 2020-09-04T07:59:27+03:00

По 22 сентября 2020 года Общественная палата Новосибирской области проводит конкурс «Во Благо».

Во Благо: общественная палата НСО проводит конкурс за вклад в области благотворительности и добровольчества 00:00 00:00

В нашей студии:

Галина Борисовна Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.

Светлана Семёновна Шибаева, заместитель министра региональной политики, начальник управления по связям с общественностью и патриотической воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области.

Роман Николаевич Бубенов, председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области.