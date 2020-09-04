Во Благо: общественная палата НСО проводит конкурс за вклад в области благотворительности и добровольчества
На Радио «Комсомольская правда» представители общественной палаты рассказали о конкурсе и победителях
Во Благо: общественная палата НСО проводит конкурс за вклад в области благотворительности и добровольчества
В нашей студии:
Галина Борисовна Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.
Светлана Семёновна Шибаева, заместитель министра региональной политики, начальник управления по связям с общественностью и патриотической воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области.
Роман Николаевич Бубенов, председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области.