2020-09-04T07:59:27+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Во Благо: общественная палата НСО проводит конкурс за вклад в области благотворительности и добровольчества

По 22 сентября 2020 года Общественная палата Новосибирской области проводит конкурс «Во Благо».По 22 сентября 2020 года Общественная палата Новосибирской области проводит конкурс «Во Благо».

На Радио «Комсомольская правда» представители общественной палаты рассказали о конкурсе и победителях

Во Благо: общественная палата НСО проводит конкурс за вклад в области благотворительности и добровольчества

00:00
00:00

В нашей студии:

Галина Борисовна Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.

Светлана Семёновна Шибаева, заместитель министра региональной политики, начальник управления по связям с общественностью и патриотической воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области.

Роман Николаевич Бубенов, председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области.

Скачать передачу [mp3, 25.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Ужас, как можно было меня не заметить?»: сибирячка проехала пол-остановки с зажатой в дверях автобуса головой
В Новосибирске из НИИТО эвакуировали 45 человек: рассказываем, что случилось
Погода в Новосибирске на выходные: синоптики обещают заморозки до минус двух градусов
«Родные не могут до него дозвониться»: под Новосибирском пропал мужчина в камуфляжном костюме
«Мы потеряли все»: в Новосибирске маме, выкинувшей двух детей из окна во время пожара, нужна помощь
Организатору вечеринки в Академгородке, где крыша рухнула на людей, отменили домашний арест
В Новосибирске появится Единая дирекция управления городскими парками
Тайный меценат помог девочке с редкой болезнью закрыть сбор на самый дорогой в мире укол за 2 миллиона долларов
«Перебегал дорогу»: в Новосибирске 11-летний мальчик попал под машину
В Новосибирске мэр Анатолий Локоть наградил лауреатов городских премий
Охрана города усилена новым экипажем ГБР ГВАРДИИ
Животноводы Новосибирской области получат 200 миллионов рублей на удобрения и средства от вредителей
Новосибирские школьники сыграли в игру по мотивам Великой Отечественной
«Он ударил кулаком в лицо дежурного»: в МДВ прокомментировали смерть посетителя в искитимском райотделе
В два раза больше предпринимателей выбирают ВТБ