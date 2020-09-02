2 Сент. 2020 2020-09-02T09:24:28+03:00

На первом этапе запланировано строительство трамвайной линии по улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и строительство трамвайной линии до жилмассива Плющихинский. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Трамвай будущего: новосибирские власти хотят расширить трамвайную сеть 00:00 00:00

На первом этапе запланирована реконструкция депо, существующих трамвайных путей с обособлением от прочих транспортных потоков, инфраструктуры под новый подвижной состав, строительство трамвайной линии по улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и строительство трамвайной линии до жилмассива Плющихинский.

На втором этапе прорабатывается строительство депо на «Золотой горке» и еще нескольких трамвайных линий:

— в микрорайон Родники;

— по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал — Главный» до ТЦ «Восток» и по улице Пулеметная и Танковая от трамвайного кольца на улице Писарева до улице Богдана Хмельницкого;

— от перекрестка проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной до станции метро «Берёзовая роща».