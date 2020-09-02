2020-09-02T09:24:28+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Трамвай будущего: новосибирские власти хотят расширить трамвайную сеть

На первом этапе запланировано строительство трамвайной линии по улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и строительство трамвайной линии до жилмассива Плющихинский.На первом этапе запланировано строительство трамвайной линии по улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и строительство трамвайной линии до жилмассива Плющихинский.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В программе «Говорит Новосибирск» мы постарались выяснить, смогут ли трамваи помочь разгрузить город от пробок, нужен ли трамвай горожанам?

Трамвай будущего: новосибирские власти хотят расширить трамвайную сеть

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На первом этапе запланирована реконструкция депо, существующих трамвайных путей с обособлением от прочих транспортных потоков, инфраструктуры под новый подвижной состав, строительство трамвайной линии по улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и строительство трамвайной линии до жилмассива Плющихинский.

На втором этапе прорабатывается строительство депо на «Золотой горке» и еще нескольких трамвайных линий:

— в микрорайон Родники;

— по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал — Главный» до ТЦ «Восток» и по улице Пулеметная и Танковая от трамвайного кольца на улице Писарева до улице Богдана Хмельницкого;

— от перекрестка проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной до станции метро «Берёзовая роща».

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