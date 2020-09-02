Трамвай будущего: новосибирские власти хотят расширить трамвайную сеть
В программе «Говорит Новосибирск» мы постарались выяснить, смогут ли трамваи помочь разгрузить город от пробок, нужен ли трамвай горожанам?
Трамвай будущего: новосибирские власти хотят расширить трамвайную сеть
На первом этапе запланирована реконструкция депо, существующих трамвайных путей с обособлением от прочих транспортных потоков, инфраструктуры под новый подвижной состав, строительство трамвайной линии по улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и строительство трамвайной линии до жилмассива Плющихинский.
На втором этапе прорабатывается строительство депо на «Золотой горке» и еще нескольких трамвайных линий:
— в микрорайон Родники;
— по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал — Главный» до ТЦ «Восток» и по улице Пулеметная и Танковая от трамвайного кольца на улице Писарева до улице Богдана Хмельницкого;
— от перекрестка проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной до станции метро «Берёзовая роща».