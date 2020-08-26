«Одна из наших задач – научить людей трезвому отдыху и радостям жизни»
Мария Панкевич, психолог центра «Сильная личность», Игорь Панкевич, директор центра «Сильная Личность», Владимир Волков, президент ассоциации реабилитационных центров «Форум».Фото: Денис ТАБАКОВ
Новосибирская ассоциация реабилитационных центров «Форум» откроет лагерь в Горном-Алтае
«Одна из наших задач – научить людей трезвому отдыху и радостям жизни»
00:00
00:00
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с руководителями ассоциации реабилитационных центров «Форум»