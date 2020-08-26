2020-08-26T09:21:41+03:00
Здоровый разговор
Денис ТАБАКОВ

«Одна из наших задач – научить людей трезвому отдыху и радостям жизни»

Мария Панкевич, психолог центра «Сильная личность», Игорь Панкевич, директор центра «Сильная Личность», Владимир Волков, президент ассоциации реабилитационных центров «Форум».Мария Панкевич, психолог центра «Сильная личность», Игорь Панкевич, директор центра «Сильная Личность», Владимир Волков, президент ассоциации реабилитационных центров «Форум».Фото: Денис ТАБАКОВ

Новосибирская ассоциация реабилитационных центров «Форум» откроет лагерь в Горном-Алтае

«Одна из наших задач – научить людей трезвому отдыху и радостям жизни»

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На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с руководителями ассоциации реабилитационных центров «Форум»

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