2020-08-11T09:55:11+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Разметка и платные парковки – каковы по ним планы новосибирских властей?

Ио руководителя ГЦОДД Константин Анакин (на фото - слева) и руководитель регионального отделения ФАР Вячеслав Ашурков.Ио руководителя ГЦОДД Константин Анакин (на фото - слева) и руководитель регионального отделения ФАР Вячеслав Ашурков.

В эфире Радио «Комсомольская правда» на вопросы отвечает исполняющий обязанности руководителя Городского центра организации дорожного движения Константин Анакин

Разметка и платные парковки – каковы по ним планы новосибирских властей. Эксперт комментирует в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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