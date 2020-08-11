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Я горжусь решением Андрея Травникова, который, не смотря на пандемию коронавирусной инфекции, разрешил работу сельхозпредприятий региона
На Радио «Комсомольская правда» Евгений Михайлович Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области.Фото: Денис ТАБАКОВ
Об особенностях работы сельскохозяйственной отрасли в 2020 году рассказал Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области
Я горжусь решением Андрея Травникова, который, не смотря на пандемию коронавирусной инфекции, разрешил работу сельхозпредприятий региона
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