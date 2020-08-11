2020-08-11T08:53:45+03:00
Говорит Новосибирск
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Денис ТАБАКОВ

Я горжусь решением Андрея Травникова, который, не смотря на пандемию коронавирусной инфекции, разрешил работу сельхозпредприятий региона

На Радио «Комсомольская правда» Евгений Михайлович Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области.На Радио «Комсомольская правда» Евгений Михайлович Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области.Фото: Денис ТАБАКОВ

Об особенностях работы сельскохозяйственной отрасли в 2020 году рассказал Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области

Я горжусь решением Андрея Травникова, который, не смотря на пандемию коронавирусной инфекции, разрешил работу сельхозпредприятий региона

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