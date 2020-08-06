2020-08-07T09:35:08+03:00
Выборы-2020

«Вы все правильно сделали, вы проголосовали за правду» - кандидат в депутаты поблагодарил новосибирцев

В радиостудии «Комсомольской правды» побывали новосибирские кандидаты в депутаты от партии «За правду».В радиостудии «Комсомольской правды» побывали новосибирские кандидаты в депутаты от партии «За правду».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Кандидаты от партии «За правду» ответили на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Вы все правильно сделали, вы проголосовали за правду» - новосибирские кандидаты от партии «За правду» ответили на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

00:00
00:00

В радиостудии «Комсомольской правды» побывали новосибирские кандидаты в депутаты от партии «За правду». Гостями эфира стали Владимир Макаренко, который выступает за перемены в системе образования и Илья Никитин, чья специализация – здравоохранение. Гости ответили на вопросы радиослушателей.

Скачать передачу [mp3, 61.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Я закричала: выбегайте, нас травят!»: хулиганы брызнули в окно сибирякам из перцового баллончика
«Они очень напуганы»: сибиряки спасли 30 кошек из горящего дома
В Новосибирске иномарка сбила 9-летнюю девочку: ребенок в больнице
В сарафанах и со скрипкой: красотки из Silenzium сняли клип на Алтае
«Был чудом спасен»: пожарные устроили праздник для кота, которого вытащили из огня
Депутат Олег Сметанин: Новосибирцы требуют привлечения к ответственности виновных в пожаре на полигоне ТБО
В Калининском районе загорелся гараж: двое мужчин попали в больницу с ожогами
Погода в Новосибирске на выходные 8 и 9 августа 2020 года: идет аномальная жара
Спускали по лестнице: в Новосибирске пожарные спасли из горящего дома троих взрослых и ребенка
Новосибирцы сами решат, где установят стелу «Город трудовой доблести»
Новая дорога на левом берегу Новосибирска соединит две главных улицы: что изменится для водителей
Под Новосибирском женщина бросила на остановке своего новорожденного ребенка
В Барабинске объявили режим ЧС после вчерашнего урагана
В Новосибирске «Лада» сбила пенсионера на пешеходном переходе: он попал в больницу