«Вы все правильно сделали, вы проголосовали за правду» - кандидат в депутаты поблагодарил новосибирцев

6 Авг. 2020 2020-08-07T09:35:08+03:00

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В радиостудии «Комсомольской правды» побывали новосибирские кандидаты в депутаты от партии «За правду». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Вы все правильно сделали, вы проголосовали за правду» - новосибирские кандидаты от партии «За правду» ответили на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В радиостудии «Комсомольской правды» побывали новосибирские кандидаты в депутаты от партии «За правду». Гостями эфира стали Владимир Макаренко, который выступает за перемены в системе образования и Илья Никитин, чья специализация – здравоохранение. Гости ответили на вопросы радиослушателей.