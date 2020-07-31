Через полтора-два года российский лайнер «МС-21» сможет заменить «Аэрбас» и «Боинг»
Владимир Евгеньевич Барсук, летчик-испытатель, эксперт в области авиации, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина.Фото: Денис ТАБАКОВ
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Владимиром Барсуком, директором Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина
Через полтора-два года российский лайнер «МС-21» сможет заменить «Аэрбас» и «Боинг»
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Сможет ли в будущем гражданская авиация России составить конкуренцию «Боингам» и «Аэрбасам», какие уникальные проекты ведутся в СибНИА?
Все подробности в записи программы.