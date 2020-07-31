2020-07-31T09:38:45+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Через полтора-два года российский лайнер «МС-21» сможет заменить «Аэрбас» и «Боинг»

Владимир Евгеньевич Барсук, летчик-испытатель, эксперт в области авиации, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина.Владимир Евгеньевич Барсук, летчик-испытатель, эксперт в области авиации, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина.Фото: Денис ТАБАКОВ

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Владимиром Барсуком, директором Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина

Через полтора-два года российский лайнер «МС-21» сможет заменить «Аэрбас» и «Боинг»

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Сможет ли в будущем гражданская авиация России составить конкуренцию «Боингам» и «Аэрбасам», какие уникальные проекты ведутся в СибНИА?

Все подробности в записи программы.

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