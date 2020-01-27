Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты