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«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.
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