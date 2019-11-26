«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.

«КП-Новосибирск» и компания «4 сезона» приехали в гости к ребятам в городские больницы, чтобы прочитать отрывок из книги и вручить подарки.