Один день в клинике: тестируем медосмотр

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Перед обследованием ребенка с родителем обязательно подписывают договор.

Новосибирский блогер Сева Мокин вместе с дочкой Варварой пришел в медицинский центр.

В клинике «Главный пациент» ребенок – самый важный человек.

В клинике есть собственная лаборатория.

К каждому ребенку врачи находят индивидуальный подход.

Врачи внимательно относятся к своим пациентам.

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Обследование ЭКГ – тоже не страшно.

Один день в клинике: тестируем медосмотр

У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки».

У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки».

У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки».

Корона – приятный бонус для каждого пациента.

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Подарок от клиники может получить любой ребенок, все зависит только от количества собранных «обнимашек».

Главный врач, терапевт клиники «Главный пациент» Светлана Геннадьевна Созина изучает результаты обследования.

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Один день в клинике: тестируем медосмотр

Будьте здоровы!