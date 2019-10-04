Один день в клинике: тестируем медосмотр
Один день в клинике: тестируем медосмотр
Один день в клинике: тестируем медосмотр
Один день в клинике: тестируем медосмотр
Перед обследованием ребенка с родителем обязательно подписывают договор.
Новосибирский блогер Сева Мокин вместе с дочкой Варварой пришел в медицинский центр.
В клинике «Главный пациент» ребенок – самый важный человек.
В клинике есть собственная лаборатория.
К каждому ребенку врачи находят индивидуальный подход.
Врачи внимательно относятся к своим пациентам.
Один день в клинике: тестируем медосмотр
Обследование ЭКГ – тоже не страшно.
Один день в клинике: тестируем медосмотр
У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки».
У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки».
У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки».
Корона – приятный бонус для каждого пациента.
Один день в клинике: тестируем медосмотр
Подарок от клиники может получить любой ребенок, все зависит только от количества собранных «обнимашек».
Главный врач, терапевт клиники «Главный пациент» Светлана Геннадьевна Созина изучает результаты обследования.
Один день в клинике: тестируем медосмотр
Один день в клинике: тестируем медосмотр
Будьте здоровы!