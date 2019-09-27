Фотогалереи
В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Лучший строитель года». Победителей выбирали читатели и радиослушатели КП-Новосибирск.
Новости 24
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