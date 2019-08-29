Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.