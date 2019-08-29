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Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.

Амфитеатр на Ударной: тела троих рабочих извлекли спасатели из-под обломков рухнувшей стены на насосной станции.
Новости 24
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