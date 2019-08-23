Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.

Новосибирск преображается во время вечернего дождя — сияет, как на Новый год.