День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.