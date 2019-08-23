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День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

День открытых дверей и авиашоу на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
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