В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
В Новосибирске на День флага России прошел автопробег.
На праздничном открытии «Галамарта» в Новосибирске - подушка или 3 килограмма стирального порошка - всего за 99 рублей!