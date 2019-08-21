Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.

Сегодня ночью в квартире, где спали мать с сыном, обрушился потолок. К счастью, все живы. Но на последствия обвала страшно смотреть.