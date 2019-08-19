Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.
Во время дождя в Новосибирске пешеходы играют в Марио на переходах.