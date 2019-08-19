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Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.

Несколько тысяч новосибирцев часами ждали в очереди под дождем, чтобы сфотографироваться со старейшим Кубком Стэнли и пожать руку хоккеисту Владимиру Тарасенко.
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