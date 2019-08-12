105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».
105 километров за сутки без сна прошли по новосибирской тайге участники экстрим-похода «Дикая сотка».