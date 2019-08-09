Фотогалереи
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.

В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
Новости 24
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