В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.
В Новосибирске открыли гигантское колесо обозрения, которое достигает в высоту 70 метров.