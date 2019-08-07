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Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.

Новосибирская жара не отступает — а значит, можно еще понежиться под солнышком на пляже и накупаться вдоволь.
Новости 24
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