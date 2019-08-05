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Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов.
Новости 24
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