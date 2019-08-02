Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.

Вечером на День ВДВ в центре города и на Михайловской набережной было удивительно спокойно. Десантники прогуливались с барышнями и флагами.