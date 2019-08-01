Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.

Новосибирцы устроили сказочный заплыв по Оби на надувных единорогах: две команды из компании «MAX BUS» и бара «113» гребли веслами наперегонки.