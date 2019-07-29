Фотогалереи
Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.

Высший пилотаж! Мы до сих пор пребываем под впечатлением от авиашоу на аэродроме Мочище. Сделали для вас еще одну подборку небесных фотографий.
Новости 24
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