Фотогалереи
Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!
Новости 24
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