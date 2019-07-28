Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!

Небо очистилось от смога к самому яркому событию лета — авиашоу в Мочище!