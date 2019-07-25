Фотогалереи
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Руководитель Федерации рыболовного спорта Новосибирской области Ольга Чернавина и судья 1-й категории рыболовного спорта Игорь Енаки.

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Новости 24