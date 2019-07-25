Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Руководитель Федерации рыболовного спорта Новосибирской области Ольга Чернавина и судья 1-й категории рыболовного спорта Игорь Енаки.
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!