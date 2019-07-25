Фотогалереи
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

«Самый юный рыбак» - Ульяна Ланкова.

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

1-е место в номинации «Самая большая рыба» занял Сергей Пашин (1,85 кг).

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

Призы ждут своих героев.

Глава рабочего поселка Кольцово Николай Григорьевич Красников.

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

Победитель в номинации «Самая маленькая рыба» - Андрей Романцов.

Победитель в номинации «Корпоративная команда» - Агентство недвижимости «Жилфонд».

3-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Стригиных.

1-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Кудровых

3-е место в номинации «Самая большая рыба» - Игорь Геннадьевич Загузин

2-е место в номинации «Самая большая рыба» занял Захар Кудров.

2-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Пашиных.

Благодарственное письмо вручается партнеру ООО «Крюгер Хаус».

Благодарственное письмо вручается партнеру - рыболовному магазину «Олонгро».

Благодарственное письмо вручается партнеру - «СДЭК Глобал».

Благодарственное письмо вручается партнеру - компании DIO.

Благодарственное письмо вручается партнеру - Новосибирскому отделению Российского Красного Креста.
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