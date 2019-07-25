«Самый юный рыбак» - Ульяна Ланкова.
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.
1-е место в номинации «Самая большая рыба» занял Сергей Пашин (1,85 кг).
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.
Призы ждут своих героев.
Глава рабочего поселка Кольцово Николай Григорьевич Красников.
Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.
Победитель в номинации «Самая маленькая рыба» - Андрей Романцов.
Победитель в номинации «Корпоративная команда» - Агентство недвижимости «Жилфонд».
3-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Стригиных.
1-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Кудровых
3-е место в номинации «Самая большая рыба» - Игорь Геннадьевич Загузин
2-е место в номинации «Самая большая рыба» занял Захар Кудров.
2-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Пашиных.
Благодарственное письмо вручается партнеру ООО «Крюгер Хаус».
Благодарственное письмо вручается партнеру - рыболовному магазину «Олонгро».
Благодарственное письмо вручается партнеру - «СДЭК Глобал».
Благодарственное письмо вручается партнеру - компании DIO.
Благодарственное письмо вручается партнеру - Новосибирскому отделению Российского Красного Креста.