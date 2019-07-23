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Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.

Каждый вторник и пятницу в 8 утра сибирячки делают гимнастику возле Театра оперы и балета. К ним, кстати, можно присоединиться.
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