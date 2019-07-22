Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
Новосибирск второй день окутывает смог из-за лесных пожаров в Красноярском крае.