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В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.

В Новосибирске 142 человека приняли участие в приключенческой гонке Novosibirsk Bike/Run Adventure 2019. Участники рогейна бегом и на велосипедах исследовали территорию от Академгородка до Бердского залива.
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