Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!