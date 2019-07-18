Фотогалереи
Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!

Британской кошке по кличке Дымка, отморозившей зимой лапки, сделали в Новосибирске протезы — она теперь снова может ходить!
Новости 24
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