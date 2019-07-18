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Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.

Горы зелёных, полосатых ягод заполнили рынки Новосибирска. Специалисты советуют внимательно выбирать арбузы, а лучше всего — подождать до конца августа сезонного урожая.
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