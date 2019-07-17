Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.

Жителям дома № 127 по улице Грибоедова не удалось укрыться дома от вчерашнего дождя — вода текла с потолка почти с той же интенсивностью, что и на улице. Всё потому, что рабочие вот уже два месяца как перекрывают крышу, а плёнку от дождя стелить не стали.